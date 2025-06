Roma, maxi furto ai danni dell'ex presidente della Samp Ferrero

Le indagini

Sul posto sono arrivate la polizia e la scientifica, che hanno effettuato i rilievi nelle stanze a caccia di eventuali tracce lasciate dai ladri. Dai primi accertamenti l'ipotesi è che siano entrati da una porta comunicante con una stanza del villino adibita a B&b, che in quel momento non ospitava nessuno. Sul furto sono ora in corso indagini dei poliziotti del Distretto Trevi, che guarderanno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio che potrebbero aver catturato il furto a pochi passi da piazza di Spagna. Dai video potrebbero arrivare risposte sul tragitto percorso forse a bordo di moto o auto. Gli investigatori in queste ore stanno anche raccogliendo testimonianze di chi abita o lavora in zona. Non è la prima volta che l'ex patron della Sampdoria finisce nel mirino dei ladri: era già stato vittima di un furto dieci anni fa, a luglio 2015, mentre si trovava in vacanza a Sabaudia, in provincia di Latina.