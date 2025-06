Nel 2024 oltre 18mila padri si sono dimessi per crescere figli: i dati

Le dimissioni si concentrano nella fascia d’età 34-44 anni, soprattutto tra chi ha un solo figlio. Le madri continuano a citare in prevalenza la difficoltà nel conciliare lavoro e cura dei figli, spesso legata alla carenza di servizi adeguati, come i nidi. Per i padri, invece, il motivo principale è il cambio di impiego

Carenza di nidi e dimissioni delle mamme

Un nodo cruciale resta la mancanza di strutture per la prima infanzia. Nonostante l’aumento del 4,5% dei posti disponibili nei nidi e nei servizi educativi per i bambini tra 0 e 3 anni, l’offerta rimane insufficiente rispetto alla domanda. Quasi il 60% delle strutture ha liste d’attesa, con percentuali ancora più alte nel settore pubblico, soprattutto al Nord. Anche nei servizi privati la situazione è critica, seppur leggermente migliore. Questa carenza strutturale contribuisce a spingere molti genitori, in particolare le donne, a rinunciare al lavoro nei primi mesi di vita del figlio, proprio quando è vietato il licenziamento, segnalando un momento particolarmente delicato per la tenuta occupazionale delle madri.