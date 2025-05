Roma, due scheletri trovati da due speleologi in una grotta

Due speleologi amatoriali hanno scoperto, nel pomeriggio di sabato 24 maggio, due scheletri umani in una cavità nei pressi di via di Vigna Murata, vicino alla fermata Laurentina della metropolitana di Roma. I due si erano calati all’interno dell’anfratto, accessibile da via dei Corazzieri, usando corde e caschetti con torce. Durante l’esplorazione hanno notato delle ossa che, fin da subito, sono apparse chiaramente umane. Dopo la segnalazione alla polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e del Commissariato Esposizione, insieme ai vigili del fuoco del nucleo Saf, che hanno recuperato i resti.