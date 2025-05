Papa Francesco, a Milano un murale con il piccolo migrante morto

Nel cuore di Milano, sui muri della Caritas Ambrosiana, ha preso forma una nuova icona del nostro tempo: "Franciscus - The Hope", il murale firmato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, che rende omaggio alla figura di Papa Francesco, recentemente scomparso. "Papa Francesco - rende noto l'autore - è ritratto con il saio francescano, emblema della povertà e della rinuncia, e un giubbotto di salvataggio arancione, simbolo di speranza per i migranti che attraversano il mare. Ai suoi piedi, il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, il bambino siriano diventato simbolo globale della tragedia migratoria". L'immagine è definita "dura ma necessaria": tipica dello stile Palombo che non lascia mai spazio all'indifferenza: "Come una Pietà contemporanea, Papa Francesco accoglie il corpo del piccolo Alan Kurdi come Maria il Figlio: un'icona urbana che eleva la compassione al rango di gesto sacro, Francesco si fa ponte tra l'umano e il sacro, protettore degli ultimi e testimone silenzioso del dolore del mondo".