Concorso docenti scuola secondaria, prova suppletiva. Cosa sapere

Introduzione

La prova suppletiva relativa al concorso Pnrr 2 per docenti della scuola secondaria si svolgerà il 5 maggio 2025, alle 15.30. La sessione straordinaria è stata disposta per far fronte all’annullamento di un quesito errato presente nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025, nel corso delle prove scritte. Ecco cosa sapere