Pavia, cadavere trovato nel Po con taglio alla gola: ipotesi omicidio

Il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. Il corpo, che secondo le prime informazioni sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava una ferita alla gola. Accanto c'era un coltello. Gli investigatori sono sul posto, in una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca.