Festa dei Lavoratori, cosa fare a Torino il 1° maggio

Domenica 4 maggio è in programma il concerto di Olly, il vincitore dell'ultimo Sanremo. Il cantautore genovese sarà sul palco del Teatro della Concordia di Venaria Reale. Dopo il successo dei 14 concerti sold out in tutta Italia e dei suoi singoli di punta come Devastante (doppio platino) e Per due come noi con Angelina Mango (disco d’oro), Olly torna sul palco per un tour che attraverserà i principali club italiani da Roma a Milano passando per Firenze e altre città.