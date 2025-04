Festa dei Lavoratori, cosa fare a Napoli il 1° maggio

La XXV edizione di COMICON Napoli si terrà dal 1° al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare, per celebrare lo speciale anniversario dell’International Pop Culture Festival, tra i più grandi festival crossmediali nel mondo. COMICON torna con oltre 400 espositori, 600 eventi in programma e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti. In programma numerose mostre personali, a partire da quella dedicata al magister Tanino Liberatore, o ad artisti del calibro di Jon J. Muth, James Harren, Clément Lefèvre. Come per la scorsa edizione, anche quest’anno non mancheranno le mostre tematiche che porteranno in esposizione tutte le anime del festival. Tra queste NAPOLI: FUMETTO DESTINATION, una ricostruzione originale del ricco rapporto tra il fumetto e Napoli e Star Wars Made in Italy. I disegnatori italiani di Guerre Stellari, dedicata ai disegnatori italiani diventati protagonisti della produzione fumettistica di Star Wars.