Sparatoria durante una festa nel Catanese, padre uccide figlio 23enne

Dramma nel Catanese. Un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio, un 30enne catanese, che è stato medicato nell'ospedale Cannizzaro. Il proiettile è entrato e uscito all'altezza della caviglia. Giudicato guaribile in 15 giorni è stato già dimesso e dovrà ritornare in ospedale nei prossimi giorni per un controllo ortopedico. Sull'accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale.