Meteo, arrivo del caldo per il ponte del Primo Maggio. Poi il maltempo

Introduzione

Nonostante nelle prossime ore sia atteso un aumento della nuvolosità in tutta Italia, con rischio temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud, il ponte del Primo Maggio sarà segnato da tempo stabile e temperature in rialzo. A darne conferma è il Centro Meteo Italiano, secondo cui l'alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale per la Festa dei Lavoratori porterà il bel tempo: apice della mitezza nel weekend, quando le temperature si porteranno sopra media anche di 6-8 gradi e i valori massimi localmente sfioreranno i 30 gradi. È attesa una considerevole escursione termica diurna, con punte di anche 20°C: le zone più colpite dal fenomeno saranno quelle lontane dal mare, in particolare le zone interne del Centro-Sud, la Sardegna e l’Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia potremo avere minime di 9°C con massime di 31°C: uno scarto di 22°C. L’ondata di caldo durerà fino al weekend festivo, poi, si prevede un cambio di rotta dato dall’arrivo dell'anticiclone verso l'Atlantico e discesa di aria più fredda sui settori centro-orientali del continente: la prima settimana di maggio potrebbe vedere il ritorno del maltempo.