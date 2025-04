Festa dei Lavoratori, cosa fare a Milano il 1° maggio

Introduzione

Assistere al concerto gratuito in programma in Piazza della Scala o immergersi in “Inside Monet”, la prima Virtual Reality Experience en plein air sul padre dell’Impressionismo. Ma anche partecipare alla prima meneghina dell'Antigone di Sofocle, in scena al Teatro Puntozero Beccaria, o scoprire Milano da una prospettiva diversa a bordo di una mini crociera sui Navigli tra chiuse leonardesche e scorci storici o sul tram numero 10 che dalla Stazione Centrale arriva a Porta Genova. Vi proponiamo una serie di eventi e attività per trascorrere il Primo Maggio nel capoluogo lombardo