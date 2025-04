1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori

Manca pochissimo all'appuntamento che torna a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano dopo la parentesi del 2024 al Circo Massimo, per celebrare la 'Festa dei lavoratori' con una maratona di musica, impegno e spettacolo. 'Uniti per un lavoro sicuro' e' lo slogan scelto dai sindacati per questo primo maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale Cgil Maurizio Landini), a Casteldaccia in provincia di Palermo (Intervento della segretaria generale Cisl Daniela Fumarola) e a Montemurlo in provincia di Prato (intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri). Le tre diverse località sono state scelte in ricordo dei tragici infortuni verificatisi in alcuni siti di quei territori e divenuti, poi, per certi aspetti, un simbolo del dramma delle morti sul lavoro. Su Rai 3, dalle 12 alle 13, sarà trasmessa in diretta, a cura del Tg3, la manifestazione dei Sindacati confederali che si svolgerà contemporaneamente nelle tre piazze.