Pasqua 2025, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Durante la Pasqua, una visita al Duomo di Torino assume ancora più importanza. Al suo interno, infatti, si trova la Cappella della Sindone, capolavoro barocco che custodisce il sacro lenzuolo associato alla sepoltura di Gesù. Anche se l’ostensione pubblica non è prevista per il 2025, la cappella è accessibile e il percorso museale offre un approfondimento storico e spirituale su uno dei simboli più affascinanti della cristianità.

Di seguito l’elenco delle aperture per il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, organizzate per province, con costi e orari:

La primavera aiuta a far tornare la voglia di organizzare passeggiate rilassanti nella natura. Torna, proprio in occasione di Pasqua e Pasquetta, "Castelli Aperti", la rassegna che celebra 30 anni di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Piemonte. Dal 20 aprile al 2 novembre 2025, oltre 80 siti apriranno le loro porte al pubblico, offrendo un'esperienza unica tra castelli medievali, ville aristocratiche, giardini storici e borghi fortificati.

Gite nei dintorni

Se durante il weekend di Pasqua si desidera fare una gita fuori porta, i dintorni di Torino offrono paesaggi mozzafiato e tante opportunità di svago. Per esempio il Giardino di Rosero a pochi chilometri dalla città, è un luogo incantevole dove passeggiare tra i fiori. Con oltre 50.000 tulipani in fiore, questo giardino è un angolo di tranquillità ideale per una passeggiata primaverile. Puoi anche raccogliere i tuoi tulipani e scattare foto in uno scenario da fiaba. C’è poi il Castello di Pralormo con Messer Tulipano. Qui, oltre a ammirare una straordinaria fioritura di tulipani, si possono scoprire i giardini storici e godersi una giornata immersi nella natura.



Orto Botanico aperto a Pasqua

Per restare in città l’Orto Botanico, situato nel Parco del Valentino, è un angolo verde che riapre proprio per Pasqua, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire una vasta gamma di piante provenienti da tutto il mondo.