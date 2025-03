Terremoto ai Campi Flegrei, registrata scossa di magnitudo 3.0

Ciciliano: “Fragilità edifici non solo ai Campi Flegrei”

Al Consiglio comunale di Napoli convocato ieri sull'emergenza bradisismo ha preso parte anche lo stesso Ciciliano, che ha spiegato come "la fragilità degli edifici non riguarda solo l'area dei Campi Flegrei. Se ricordate il terremoto di Casamicciola di 8 anni fa ha fatto diversi morti con una intensità 33 volte inferiore rispetto a una magnitudo cinque". E in merito alla protesta fuori dal Maschio Angioino ha risposto: "A me spiace che si siano risentiti ma è di tutta evidenza che i terremoti non fanno morti, i morti vengono fatti dalle case mal costruite. E in un terremoto cinque, che è il massimo terremoto atteso per i Campi Flegrei come entità e molto poco probabile, è evidente che un costruito tutto sommato non molto sicuro può danneggiarsi con una scossa di questo genere".