Milano, anziana trovata morta in casa: arrestato figlio per omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 75 anni, trovata senza vinta nella sua casa in via Wildt, a Milano, nella notte tra il 12 e 13 gennaio. In un primo momento si era ipotizzata una morte naturale, a seguito di una caduta, ma l'autopsia sul corpo della vittima ha svelato che era stata soffocata. Oggi, martedì 11 marzo, è stato arrestato il figlio 48enne, nelle indagini della Squadra mobile di Milano e della pm Giancarla Serafini, con l'accusa di omicidio volontario e maltrattamenti. Dopo un bonifico da conto a conto l'uomo avrebbe prelevato circa 30mila euro dell'anziana.