Napoli, genitori sequestrano figlia perché non accettano orientamento

Èsuccesso a Ercolano, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia

I genitori di una 19enne legata sentimentalmente ad una 20enne, non accettano l’orientamento sessuale della figlia. A tal punto che arrivano a minacciare le ragazze di dare fuoco all'abitazione della 20enne. Le due si rifugiavo nell'abitazione di una loro amica. I genitori della 19enne dopo aver installato un gps nel cellulare della figlia, riescono a trovarle. Si presentano sotto casa della loro amica, prelevano con forza la figlia, le strappano lo smartphone dalle mani e la trascinano in auto per poi rinchiuderla in casa. Il fatto è accaduto ad Ercolano, in provincia di Napoli .