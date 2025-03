Udine, morto lo sciatore 18enne caduto su una pista dello Zoncolan

E' morto, all'Ospedale di Udine, il ragazzo di 18 anni che era rimasto ferito nella giornata di ieri sulla pista 2 dello Zoncolan. Le sue condizioni si sono aggravate con il trascorrere del tempo già a partire da ieri pomeriggio. A nulla, purtroppo, è valso il trasferimento dall'ospedale di Tolmezzo proprio a quello di Udine.

La caduta nel Supergigante

Marco Degi Uomini, questo il nome del ragazzo di Tolmezzo, era caduto durante il riscaldamento del Supergigante sul Monte Zoncolan in Friuli Venezia Giulia. Il giovane, nella terribile caduta, aveva riportato un politrauma ed era stato subito trasportato in ospedale. Il 18enne, atleta dello Sci Club Monte Dauda di Zuglio, si stava riscaldando in vista del suo impegno di apripista del Supergigante. Secondo quanto ricostruito, nell'atterraggio di un salto l'atleta ha perso l'assetto cadendo per alcune decine di metri. Ai soccorritori è apparso subito molto grave con fratture agli arti inferiori e a un polso. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha trasportato il ragazzo presso l'ospedale di Tolmezzo ma poi, visto l'aggravarsi delle condizioni, è stato necessario il trasferito al 'Santa Maria della Misericordia' di Udine dove poi è morto.