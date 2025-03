Giornata della Donna 2025, cosa fare a Napoli: eventi per l'8 marzo

Dagli spettacoli teatrali alle visite guidate, al corteo di Non Una di Meno: gli appuntamenti per l'8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della donna che si celebra l'8 marzo, sono diverse le iniziative e gli eventi culturali e non solo che coinvolgono le principali città, da Nord a Sud. Tra queste anche Napoli.

Le donne nei monasteri di Napoli

Le donne sono al centro delle visite guidate nei monasteri di Napoli, protagoniste silenziose ma fondamentali della sua storia. Monache, benefattrici, guaritrici, educatrici: ognuna di loro ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale e culturale della città. Per celebrare le figure femminili e l'anno del Giubileo, è nato il progetto 'Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli', promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune. Otto itinerari ripercorrono la vita di donne che hanno saputo trasformare la loro fede in azione concreta, rivoluzionando la società partenopea con la loro determinazione e il loro spirito d'accoglienza.

Lo spettacolo teatrale "Malafemmina"

Partenope In Tour invita a partecipare a "Malafemmena", tour-spettacolo alla scoperta delle donne ribelli napoletane”, un tour ideato per onorare le donne napoletane che hanno sfidato il destino, sovvertito i pregiudizi e scritto la propria storia senza chiedere il permesso. L'evento si terrà sabato 8 marzo, con partenza da Piazza del Gesù Nuovo alle ore 10:30, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente nel cuore pulsante di Napoli. Attraverso un percorso studiato nel dettaglio, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le storie di donne straordinarie che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia, nell'arte, nella cultura e nella società napoletana.

La passeggiata "teatralizzata"

Un'idea originale per l'8 marzo può essere quella di una passeggiata "teatralizzata" per le strade di Napoli. Si tratta di un percorso accompagnato da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema scelto parleranno della loro storia e della storia della città. In occasione della Giornata Internazionale della donna, il tema di sabato 8 marzo è "Napoli è Femminna". L'idea della passeggiata ha origine nella storia della città partenopea che nasce dal Ventre di una donna, Partenope, la sirena delle mille leggende. Napoli viene infatti spesso rappresentata da una giovane regina in un territorio di follia e fuoco che guarda il mare e contempla l’infinito.