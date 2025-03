Immagini Buongiorno 5 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

La nascita del celebre poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, l'anniversario della prima edizione del Corriere della Sera, il giorno in cui, nel 1827, morì il fisico e inventore della pila, Alessandro Volta e quello in cui, nel 1998, la Nasa annunciò la scoperta del ghiaccio sulla Luna. Sono solo alcuni dei fatti significativi da ricordare oggi, 5 marzo ascolta articolo

L'anniversario della nascita del poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, il giorno in cui il Corriere della Sera uscì con il suo primo numero nel 1876 e quello in cui, nel 1827, morì uno dei più grandi fisici e inventori della storia, Alessandro Volta. Sono solo alcuni degli eventi da ricordare nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo. La data odierna segna anche l'anniversario della morte del dittatore sovietico, Josif Stalin, e il giorno in cui nel 1933 la Germania si recò alle urne per le elezioni parlamentari, che videro la vittoria del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler. Era il 5 marzo 1943, esattamente dieci anni dopo, quando venne organizzato un grande sciopero nella Fiat Mirafiori di Torino, che si estese anche alle principali fabbriche del Nord Italia: fu il primo episodio della resistenza antifascista. Ecco tutti gli eventi e le ricorrenze da ricordare per questa giornata.

La storia di Pier Paolo Pasolini Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore e attore, Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna il 5 marzo 1922. Considerato uno dei maggiori intellettuali del secolo scorso, Pasolini spaziò dalla pittura alla letteratura, dal teatro alla scrittura, dalla poesia al cinema. Dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza tra Bologna e Casarsa, in Friuli, dove sviluppò un forte legame con la cultura locale e il dialetto friulano, durante la seconda guerra mondiale si rifugiò a Casarsa. Lì fondò l'Academiuta di Lenga Furlana per promuovere il friulano casarsese. Nel 1945 si laureò in Lettere all'Università di Bologna con una tesi su Giovanni Pascoli e iniziò la carriera di insegnante in Friuli. Fu coinvolto in una vicenda giudiziaria che lo portò all'espulsione dal PCI e dall'insegnamento. Nel 1950 si trasferì a Roma con la madre, dove iniziò a scrivere romanzi come Ragazzi di vita e Una vita violenta. In quegli anni cominciò anche a collaborare con il cinema. Negli anni Sessanta, Pasolini si affermò come regista di successo grazie ad alcune indimenticabili pellicole: Accattone, Mamma Roma e Il vangelo secondo Matteo. Negli anni Settanta realizzò il Trittico della vita e il controverso Salò o le 120 giornate di Sodoma. Fu assassinato il 2 novembre 1975, all'età di 53 anni, a Ostia. Gli altri nati del giorno Il 5 marzo ricorre anche l'anniversario della nascita del pittore veneziano ed esponente del Rococò Giovanni Battista Tiepolo (5 marzo 1696) e quella dello sceneggiatore e scrittore Ennio Flaiano (5 marzo 1910). Era il 5 marzo 1943 quando a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, nacque uno dei più grandi cantautori, interpreti e compositori italiani del Novecento, Lucio Battisti (5 marzo 1943). Il 5 marzo sono nate anche l'attrice e modella statunitense Eva Mendes (5 marzo 1974) e la showgirl e conduttrice televisiva italiana Giorgia Palmas (5 marzo 1982).

Accadde oggi Oltre all'anniversario della morte del chimico e fisico comasco Alessandro Volta, inventore del primo generatore elettrico mai realizzato, la pila, il 5 marzo ricorrono anche altri anniversari ed eventi. Nel 1496 il navigatore veneziano Giovanni Caboto ricevette da re Enrico VII d’Inghilterra l’autorizzazione a “navigare verso tutte le parti, regioni e coste del mare orientale, occidentale e settentrionale” per “scoprire e investigare qualunque isola, paese, regione o provincia di pagani e infedeli, in qualunque parte del mondo”. Caboto fu il primo europeo a mettere piede sul continente nordamericano. Era il 5 marzo del 1849 quando Zachary Taylor divenne il 12º presidente degli Stati Uniti e il 5 marzo del 1876 quando uscì il primo numero del “Corriere della sera”, allora diretto e fondato dal giornalista Eugenio Torelli Viollier. Nel 1933, nello stesso giorno, si tennero poi le elezioni parlamentari in Germania, che videro la vittoria del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler. Nonostante avessero il controllo dello stato e di tutti i poteri, i nazisti ottennero meno della metà dei consensi (43,9% dei voti) e, per questo, furono costretti a mantenere l'alleanza con il DPV per raggiungere la maggioranza parlamentare. Quelle del 1933 furono le ultime consultazioni multipartitiche nel Paese fino alla fine della seconda guerra mondiale. Esattamente dieci anni dopo, nel 1943, venne proclamato un grande sciopero nella Fiat Mirafiori di Torino, che si estese anche alle principali fabbriche del Nord Italia: fu il primo episodio della resistenza antifascista. Tre anni dopo, nello stesso giorno, Winston Churchill pronunciava il famoso discorso sulla "Cortina di ferro", dando inizio simbolico alla Guerra Fredda. E nel 1953 moriva il dittatore sovietico Josif Stalin. Era il 5 marzo 1994 quando Papa Giovanni Paolo II chiese perdono per il ruolo della Chiesa nella condanna di Galileo Galilei. E quattro anni dopo, nel 1998, la Nasa annunciava la scoperta di ghiaccio sulla Luna.