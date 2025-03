Meteo, dopo tanto sole sull'Italia arrivano i nubifragi. Ecco quando

Tra la giornata di domenica 9 e quella di lunedì 10 marzo potrebbero verificarsi importanti celle temporalesche. Infatti, l’ingresso dalla Francia meridionale di fredde e instabili correnti in discesa dal Nord Europa, potrebbe provocare la formazione di un pericoloso ciclone con conseguenze dirette per il nostro Paese. Ci attendono quindi possibili nubifragi in alcune zone della Penisola, come Liguria e parte del Piemonte, con cumulate di pioggia localmente fino a 200 mm in pochissimo tempo, 200 litri per metro quadrato.