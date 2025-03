Incendio in Giappone, vanno a fuoco circa 2 mila ettari boschivi

Musica

All'evento benefico per raccogliere fondi in favore di coloro che hanno subìto danni a causa dei roghi delle ultime settimane in California hanno partecipato star come Lady Gaga, Katy Perry, Billie Eilish, i Green Day e i Red Hot Chili Peppers. Grande attesa anche per i Nirvana, che si sono esibiti con tre artisti al posto del compianto Kurt Cobain