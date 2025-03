Alto Adige, morto in montagna Robert Fliri: aveva inventato la scarpa-guanto Five Fingers

L’incidente è avvenuto durante un’escursione di scialpinismo: il designer è precipitato per 300 metri mentre scendeva dalla parete della Punta d'Oberettes, a oltre 3.400 metri, in Val di Mazia. La sua scarpa a cinque dita venne lanciata sul mercato nel 2006 e nel 2009 approdoò negli Stati Uniti alla maratona di New York ascolta articolo

Il designer altoatesino Robert Fliri, inventore della scarpa-guanto a cinque dita "Five Fingers", è morto in un incidente in montagna. Durante un'escursione di scialpinismo il 48enne è precipitato per 300 metri mentre scendeva con due compagni dalla parete della Punta d'Oberettes, a oltre 3.400 metri, in Val di Mazia, laterale della Val Venosta. Proprio i due compagni, non vedendolo più, poco prima di mezzogiorno hanno dato l'allarme. L'equipaggio del Pelikan 3 dell'elisoccorso e le squadre del soccorso alpino di Malles non hanno potuto far altro che individuare il corpo del 48enne e recuperarlo: la salma è stata trasportata a Malles.

La scarpa a cinque dita dall'Italia agli Usa La scarpa con le cinque dita del piede separate arrivò negli Stati Uniti e nel 2009 approdò alla maratona di New York. Un'idea, quella di Fliri, nata dall'idea del piacere di camminare a piedi nudi, anche in montagna. Il progetto fu concepito alla facoltà di design della Libera università di Bolzano e all'inizio il designer altoatesino registrò qualche problema a proporre il prodotto innovativo per la produzione industriale, ma poi arrivò il successo. A produrle il noto marchio italiano Vibram, quello delle suole "a carro armato", che nel 2006 decise di lanciare il prodotto sul mercato. L'idea di Fliri fu insignita di vari riconoscimenti, tra cui il Premio italiano della creatività nel 2008 e l'inserimento tra le migliori invenzioni del 2007 da parte della rivista americana Time.