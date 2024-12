Alpinisti morti sul Gran Sasso, fratello presenterà un esposto

Il dolore e la rabbia di Marco Perazzini, fratello di Luca, morto insieme a Cristian Gualdi: “Continuo a chiedermi perché non hanno impedito loro l'accesso. Se le condizioni erano proibitive e c'erano dei rischi legati al maltempo, non dovevano farli salire” ascolta articolo

"Ho intenzione di presentare un esposto alla Procura di Teramo. Io continuo a chiedermi perché non hanno impedito l'accesso a Luca e Cristian. Se le condizioni erano proibitive e c'erano dei rischi legati al maltempo, non dovevano farli salire". Lo ha detto in un'intervista al Qn Marco Perazzini, fratello di Luca, uno dei due alpinisti morti sul Gran Sasso.

"Questa tragedia si poteva evitare" "Né mio fratello Luca, né Cristian erano inesperti o sprovveduti, come qualcuno ha scritto invece in questi giorni. Amavano la montagna, ne conoscevano i rischi. Purtroppo è accaduta una disgrazia. I soccorritori hanno fatto quello che hanno potuto e li ringraziamo per tutto l'impegno. Ma penso che questa tragedia si poteva evitare", afferma Perazzini.