Immagini Buongiorno 4 marzo. Santo, nati del giorno, frasi e news

Lucio Dalla, nel 1943 nasce il cantautore che ha fatto la storia della musica italiana

Figlio del bolognese Giuseppe Dalla e della stilista e casalinga bolognese Jole Melotti, Lucio Dalla (LA STORIA E LE CANZONI PIU' FAMOSE) trascorre la prima parte dell'infanzia nella sua Bologna, città che caratterizzerà decisamente la sua produzione musicale negli anni. Il percorso scolastico di Dalla è piuttosto articolato: terminate le scuole dell'obbligo inizia prima ragioneria, passando poi al liceo classico e infine al liceo linguistico. "A scuola andavo male, preferivo andare in giro a suonare. A diciassette anni ero già a Roma a fare musica", aveva raccontato lo stesso Dalla. Tornato a Bologna, adolescente si appassiona alla musica jazz tanto che nel 1960 partecipa con la Rheno al Primo festival europeo del Jazz, ad Antibes, classificandosi, tra le varie "band tradizionali", al primo posto. Nel 1964, a 21 anni, incide il suo primo 45 giri contenente "Lei (non è per me)", poi forma nel 1966 un proprio gruppo di accompagnamento con i musicisti bolognesi, Gli Idoli, con i quali incide il suo primo album, intitolato "1999". Nel 1971 partecipa al Festival di Sanremo presentando la canzone "4/3/1943", su parole dell'autrice di testi (in seguito storica dell'arte) Paola Pallottino, che gli vale il terzo posto. Nel medesimo anno esce "Storie di casa mia", primo album del musicista a riscuotere successo. Nel 1972 è ancora a Sanremo e presenta "Piazza Grande" che diverrà ben presto una delle sue canzoni più note e apprezzate, sempre richiesta in tutti i suoi concerti. Nel 1977 la carriera di Lucio Dalla subisce uno"strappo". Il musicista decide, nell'estate dello stesso anno, di ritirarsi alle isole Tremiti per dare vita ad un album tutto suo. Deluso dalla collaborazione con il poeta e paroliere Roversi, entrata in crisi dopo aver dato i suoi frutti migliori, l'artista diviene il referente unico della sua musica e, da qui in avanti, lo sarà per tutti i suoi album a venire. Pubblica nel 1977 "Come è profondo il mare", poi con gli anni collabora con alcuni tra i più influenti cantautori italia, tra cui De Gregori, Curreri e Morandi. Nel 1990 esce "Cambio": il disco è trainato dal singolo "Attenti al lupo" (scritto da Ron) e vende 1.500.000 copie, risultando uno degli album italiani più venduti di sempre. Nel 1996 esce "Canzoni" che segna la sua definitiva svolta verso il pop. L'8 novembre 2011, a due anni di distanza da "Angoli nel cielo", esce quello che sarà destinato a rimanere l'ultimo disco pubblicato dal cantautore emiliano: "Questo è amore". Lucio Dalla muore improvvisamente, a causa di un infarto, il 1º marzo 2012, tre giorni prima del suo 69º compleanno, presso l'Hotel Plaza di Montreux, cittadina svizzera sede di uno dei festival musicali più importanti al mondo, il Montreux Jazz Festival, dove si era appena esibito la sera precedente.