Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa

Sono ancora le mosse di Donald Trump a dominare le aperture dei giornali in edicola. Il presidente Usa accelera sui dazi e sospende gli aiuti all'Ucraina, mettendo nuovamente nel mirino Volodymyyr Zelensky: "Non vuole la pace, non lo tollererò a lungo". Ansia per le condizioni di Papa Francesco, alle prese ieri con due crisi respiratorie acute. In evidenza anche il cordoglio per la scomparsa di Eleonora Giorgi e il successo che rilancia la Juventus, alla quinta vittoria consecutiva in campionato col 2-0 al Verona