Al via dazi Usa su Canada e Messico, al 20% su Cina. Pechino risponde

Sono entrati in vigore i dazi di Washington su prodotti canadesi e messicani, oltre a un aumento per quelli già esistenti con la Cina. Le merci canadesi saranno soggette a tariffe del 25%, con le risorse energetiche colpite da un tasso inferiore del 10 percento, mentre i prodotti messicani saranno soggetti a un'imposta generale del 25%. Pronta la risposta di Pechino, con un inasprimento fra il 10 e il 15% a seconda dei beni

Sono entrati in vigore i dazi degli su prodotti canadesi e messicani: il termine imposto da Donald Trump è infatti scaduto senza trovare un accordo con il Paese nordamericano. Le merci canadesi saranno soggette a dazi del 25%, con le risorse energetiche colpite da un tasso inferiore del 10 percento, mentre i prodotti messicani saranno soggetti a un'imposta generale del 25 percento, in base agli ordini esecutivi firmati da Trump. Il presidente Usa ha giustificato l'aumento delle tariffe citando la mancanza di progressi nella lotta al traffico di droga.

I dazi

Secondo uno studio di Bloomberg, hanno un valore di 1,5 trilioni di dollari anno su anno i dazi che l'amministrazione Trump sta introducendo sulle merci importate da Canada e Messico, oltre all'aumento di quelli che colpiscono le merci provenienti dalla Cina. Secondo Washington, queste misure vengono adottate a causa di inaccettabili afflussi di droga e migranti illegali negli Usa. Per quanto riguarda la Cina, secondo la Casa Bianca anche Pechino non ha preso alcuna misura per limitare le forniture di fentanyl agli Stati Uniti.

Cina: dazi al 15% sull'import di alcuni beni Usa

La Cina difenderà con forza "i suoi diritti e interessi legittimi" dopo l'entrata in vigore degli dazi aggiuntivi Usa al 10% su tutto l'import di beni made in China. In una nota, il ministero delle Finanze ha annunciato l'adozione di tariffe al 15% su alcuni beni quali pollame, grano, cotone e mais e altri dazi al 10% sulle importazioni di una serie di popolari beni Usa. Si tratta di soia, sorgo, carne di maiale e manzo, prodotti ittici, frutta, verdura e prodotti lattieri caseari.

Cina: "Inserite aziende Usa in 'lista nera'"

Come riporta il Global Times, il ministero del Commercio del gigante asiatico ha riferito di aver inserito 15 "entità" Usa in una "lista di controllo delle esportazioni" e di altre dieci aziende americane nell'elenco delle "entità inaffidabili" motivando la decisione con "le vendite di armi a Taiwan" o la "cosiddetta cooperazione tecnico-militare" con l'isola di fatto indipendente che Pechino considera una "provincia ribelle" da "riunificare".

Canada risponde a Trump: "Dazi 25% su merci Usa"

Non ha tardato ad arrivare anche la risposta del Canada. Il Paese introdurrà a partire da oggi dazi del 25% sulle importazioni dagli Stati Uniti. "Dopo una pausa di 30 giorni, l'amministrazione Usa ha deciso di procedere con dazi del 25% sulle esportazioni canadesi e del 10% sulle risorse energetiche", ha affermato in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore il premier canadese Justin Trudeau, aggiungendo che "non c'è alcuna giustificazione per queste azioni". "Il Canada non permetterà che questa decisione ingiustificata resti senza risposta", ha ribadito, annunciando che "se i dazi americani entreranno in vigore il Canada risponderà dalla mezzanotte con tariffe del 25% su 155 miliardi di dollari di merci americane, iniziando immediatamente con dazi su merci per un valore di 30 miliardi di dollari e tariffe sui restanti 125 miliardi" entro "21 giorni". Misure che, ha puntualizzato, "resteranno in vigore fin quando non verranno ritirate" le misure decise dall'amministrazione Trump.