Cagliari, coppia di anziani dispersa mentre cerca asparagi: ritrovati

A 96 e 86 anni sono usciti di casa per andare a cercare asparagi e si sono persi nelle campagne del Sarrabus, Muravera. La coppia era uscita nel pomeriggio e al calare della notte non era riuscita a ritrovare il sentiero. Hanno quindi deciso di chiedere aiuto al 112 che prontamente ha cominciato le ricerche. I carabinieri hanno setacciato la zona del Sarrabus, tra Muravera e Villasimius, e poco prima delle 23:00 hanno ritrovato i dispersi. L'uomo, 96enne, nel tentativo di trovare la via di casa, era caduto in un canale di scolo rimanendo intrappolato. Il passare delle ore aveva fatto temere il peggio, ma le ricerche dei carabinieri di Muravera e Villasimius si sono concluse dopo varie ore con un lieto fine.