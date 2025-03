Sciopero 8 marzo 2025, stop a treni, aerei e autostrade. Cosa sapere

Lo sciopero di sabato 8 marzo

L'astensione è stata indetta dalle sigle sindacali Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap. Come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti, l'agitazione interesserà il settore ferroviario, che protesterà dalle 21 del 7 marzo fino alle 21 del giorno successivo. Stop anche al settore aereo per tutta la giornata dell'8 marzo. E a quello autostradale, che si fermerà dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 dell'8. Esclusi al momento disagi per quanto riguarda i mezzi di trasporto cittadino.

Stop anche a scuola e università

L'agitazione potrebbe mettere a rischio anche il normale svolgimento delle lezioni a scuola. Per l'intera giornata dell'8 marzo il Ministero dell'Istruzione ha riferito che è previsto uno sciopero generale di tutti i comparti pubblici e privati, proclamato da Confederazione Cub, Confederazione Cub, Slai Cobas per il Sindacato di classe, Cobas Friuli-Venezia Giulia, Cobas Bologna, Adl Cobas e Clap, Unione Sindacale italiana Usi-Cit, Usb con adesione di Usb Pi. Prevista anche la protesta del tutto il personale del comparto e dell’area Istruzione e Ricerca proclamato da Flc Cgil: in questo caso a fermarsi non saranno solo le lezioni scolastiche, ma anche quelle universitarie.