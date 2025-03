Studentessa aggredita e filmata da compagne di scuola nel Napoletano

Una studentessa è stata aggredita dalle sue compagne di classe che, divertite, hanno anche filmato la scena. È successo a Marano, in provincia di Napoli, lo scorso 27 febbraio. A darne notizia è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la storia su Instagram dopo l’appello della madre della giovane vittima che ha anche denunciato l’accaduto ai carabinieri. Stando alle ricostruzioni, la ragazza era a casa sua quando alcune compagne le hanno citofonato e l’hanno attirata in strada dicendo che le volevano parlare. Una volta uscita di casa, la studentessa si è trovata davanti non solo le compagne di classe ma anche una ragazza appartenente a un’altra sezione che l’ha aggredita tirandole i capelli e colpendola con calci e pugni allo stomaco e al volto. La vittima è poi rientrata in casa con varie ecchimosi ed escoriazioni sulle arcate sopraccigliari, al naso e sulle labbra.