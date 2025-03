Milano, 50enne tenta di rapire due bambine fuori da scuola: arrestato

Attimi di paura in una scuola elementare alla periferia di Milano. Un cinquantenne italiano ha tentato di rapire due gemelline fuori dall'istituto Cabrini, in via delle Forze Armate, nel quartiere Baggio, per poi entrare nell'edificio e dire al personale scolastico: "Voglio un bambino". Una scena surreale che porta all'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che bloccano l'uomo e lo arrestano con l'accusa di sequestro di persona e tentata sottrazione di incapace.