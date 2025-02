Omicidio ereditiera Rancilio, figlio assolto per vizio totale di mente

La decisione è stata presa dalla Corte di Assise di Milano, che ha accolto le richieste del pm Ilaria Perinu e della difesa, disponendo per l'uomo una misura di sicurezza per 10 anni in una Rems. Il 36enne era accusato di aver ucciso la madre Fiorenza, ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi

Dieci anni in una Rems

