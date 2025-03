Salta incontro con Max Felicitas a scuola, porno attore si incatena

Si è incatenato davanti all'istituto Ponti di Gallarate, in provincia di Varese, Max Felicitas, il porno attore che lunedì 3 marzo avrebbe dovuto tenere una lezione di educazione sessuale ai ragazzi della scuola poi annullata dopo l’opposizione del gruppo Pro Vita. Lo aveva annunciato ieri e questa mattina, alle 7,30 si è presentato con le catene, un bavaglio sulla bocca e un giubbotto con la parola “libertà” scritta per 4 volte. Ad accoglierlo circa 200 studenti che hanno applaudito e incoraggiato la sua scelta, gridando per la libertà e approfittando dell'occasione per segnalare i problemi della scuola come "infiltrazioni dal tetto e pc obsoleti".