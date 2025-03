Mentre si attende chiarezza sulle modalità per le gli atenei statali - in Senato a novembre scorso è stato approvato il testo di legge per la riforma dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina a Chirurgia - le università private hanno già pubblicato le informazioni per i propri test di ammissione alle facoltà di Medicina per l'anno 2025-2026. Alcune università hanno chiuso le iscrizioni a febbraio, come l'università Humanitas e l'università Campus Bio-Medico di Roma. Per chi non è riuscito a iscriversi ai test d'ingresso in tempo, ci sono ancora possibilità in alcuni atenei privati, che chiuderanno le iscrizioni in diverse date di marzo 2025. A segnalare le prossime date il portale online Studenti.it.