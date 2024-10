Cosa succede se a Medicina aboliscono il test di ingresso?

La nuova riforma delle selezioni alle facoltà sanitarie proposta dalla ministra Bernini non convince l’Unione degli universitari (Udu). Dopo anni di dibattito sull’abolizione del numero chiuso, la misura ha trovato gli studenti disillusi: “Posticipa solo lo sbarramento al secondo semestre. Non ha alcun riguardo per le condizioni economiche, familiari e di salute di studenti e studentesse”. Ne abbiamo parlato con Noemi Cottone, una delle portavoce del sindacato studentesco