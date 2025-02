'Ndrangheta, blitz tra Catanzaro, Monza Brianza e Arezzo: 22 arresti

Nel corso dell'operazione, coordinata in particolare dalla Dda di Catanzaro, ventidue persone sono state arrestate, di cui 12 in carcere e 10 ai domiciliari con braccialetto elettronico, per vari reati compreso quello di associazione di tipo ‘ndranghetistico

Nelle prime ore di oggi è stato eseguito un blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro tra il capoluogo calabrese e le province di Monza Brianza e Arezzo. Nel corso dell'operazione, coordinata in particolare dalla Dda di Catanzaro, ventidue persone sono state arrestate, di cui 12 in carcere e 10 ai domiciliari con braccialetto elettronico, per i reati di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione per delinquere, vari reati contro la persona e il patrimonio, anche aggravati dalle finalità e/o modalità mafiose. "Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari", fanno sapere gli inquirenti.