'Ndrangheta, blitz dei carabinieri: 44 arresti, c'è anche un sindaco

Quarantaquattro persone sono state arrestate in un blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Ros, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, in varie località della costa jonica calabrese e nelle regioni Lazio, Piemonte e Lombardia. Gli arresti (15 in carcere e 29 ai arresti domiciliari) hanno coinvolto anche un sindaco di un comune della costa ionica. Le accuse sono: associazione di tipo 'ndranghetistico, procurata inosservanza di pena, traffico di armi e plurimi reati contro la persona e il patrimonio aggravati dalle finalità mafiose, nonché scambio elettorale politico mafioso e violazioni in materia di stupefacenti.