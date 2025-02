Salò revoca cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: "Andava fatto"

Il sindaco: "Andava fatto"

"Potevamo portare il caso in aula per il 25 aprile ma abbiamo anticipato i tempi", spiegano i consiglieri di maggioranza che hanno firmato la mozione. "Le idee rappresentate dalla cittadinanza onoraria a Mussolini non hanno più spazio nell'Italia e nella Salò di oggi - sono le parole del sindaco, Francesco Cagnini, 29 anni appena -. Questa è un'iniziativa portata avanti da un'Amministrazione guidata da un sindaco nato 50 anni dopo la liberazione del 1945, che non può quindi in nessun modo vedere questo passaggio come una contrapposizione ideologica, bensì come un momento unificante, che riafferma i valori di amore verso la libertà e la democrazia, veri cardini della nostra Carta costituzionale. Con la revoca ribadiamo i principi e i valori costituzionali che dovrebbero essere condivisi da tutti, più volte ribaditi anche di recente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che sono altamente 'civici', ovvero patrimonio di tutti. Alla luce dei valori costituzionali e democratici che, come amministratori, siamo chiamati a rappresentare, Benito Mussolini non merita alcuna onorificenza dal Comune di Salò. La revoca è un passaggio che non merita ulteriori parole, giustificazioni né tantomeno giudizi. Andava semplicemente ed evidentemente fatta". La votazione in Consiglio comunale viene accolta dagli applausi, ma anche da qualche fischio. Nel paese gardesano dove Fratelli d'Italia ha intitolato a Giorgio Almirante la sede locale, l'era del Duce questa volta si chiude davvero. Dopo cento lunghi anni. E dopo Salò il caso cittadinanza potrebbe aprirsi anche a Brescia, dove è ferma dallo scorso 28 ottobre una mozione a firma del consigliere Pd Andrea Curcio che chiede la revoca della cittadinanza onoraria, e in molti altri Comuni di tutta Italia che durante il Ventennio diedero questo riconoscimento a Mussolini.