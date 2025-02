Spoleto, evade dai domiciliari mascherato da detenuto

L'uomo è stato bloccato dalla polizia con il calssico vestito a righe bianche e nere orizzontali. Ora è stato traferito in carcere

L'uomo era stato recentemente sottoposto agli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico perché - riferiscono gli investigatori -, in violazione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro.

Il tentativo di fuga dopo essere stato scoperto

Nonostante il provvedimento, il 52enne è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Spoleto mentre percorreva corso Garibaldi vestito con il completo da detenuto americano. Alla vista dei poliziotti, l'uomo si è dato alla fuga ritornando presso la propria abitazione, dove è stato poi raggiunto dagli agenti e tratto in arresto per il reato di evasione. Il giudice - riferisce sempre la polizia -, dopo avere convalidato l'arresto, ha sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere.