Carlo Zaccardi, morto a 58 anni il fondatore di Brian&Barry e Ad Boggi

L’imprenditore e i suoi fratelli, fondatori della catena di negozi monzese, nel 2003 avevano acquistato il marchio Boggi. Il messaggio di Claudio e Roberto Zaccardi: porteremo avanti “i progetti in corso e quelli futuri con lo stesso entusiasmo, le capacità e l'energia che Carlo Zaccardi ha lasciato come testimone". I funerali si terranno il 22 febbraio alle 10.30 nel Duomo di Monza

Lutto nel mondo della moda per la morte di Carlo Zaccardi, Amministratore delegato di Boggi, che si è spento a Monza a soli 58 anni. Ad annunciare la sua morte dopo una lunga malattia sono stati i fratelli Claudio e Roberto e tutto il Cda dell'azienda. Ha lottato per anni contro la malattia, continuando a dirigere l’azienda fino a quando gli è stato possibile. Originario di Monza, Carlo Zaccardi ha dedicato la sua vita alla costruzione del brand di moda, coltivando parallelamente le passioni per il calcio, il golf e la moda maschile. I funerali si terranno il 22 febbraio alle 10.30 nel Duomo di Monza.

Una carriera nella moda

L’attività imprenditoriale dei fratelli Zaccardi è partita da Monza, dove i tre hanno dato vita alla catena di negozi di moda Brian&Barry. Poi, nel 2003, l’acquisizione il marchio Boggi, fondato nel 1939 proprio a Monza, di cui Carlo era Amministratore delegato. "In questi ultimi mesi Carlo ci ha insegnato cosa volesse dire lottare”, scrive il fratello Claudio nella nota diffusa. “Carlo amava la vita e voleva vivere; avrebbe fatto di tutto pur di avere un giorno in più. Carlo era un lavoratore instancabile, anche l'ultimo giorno l'ha passato lavorando con i suoi collaboratori". La sua morte, si legge ancora nella nota, “lascia un grande vuoto ma allo stesso tempo un'immensa eredità valoriale e strategica”. L’azienda ora continuerà a lavorare come sempre, portando avanti “i progetti in corso e quelli futuri con lo stesso entusiasmo, le capacità e l'energia che Carlo Zaccardi ha lasciato come testimone". Dall’azienda arriva inoltre l’assicurazione che il brand è solido e ben strutturato.