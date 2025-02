Pordenone, trova topo morto in confezione di spinaci congelati

Una donna di Budoia ha trovato un topo morto in una confezione di spinaci acquistata in un supermercato locale. Dopo aver denunciato l'incidente al supermercato e ai carabinieri, la donna ha ricevuto una proposta di sostituzione delle confezioni

Trovato un topo morto all'interno di una confezione di spinaci surgelati. È quanto accaduto a una donna di Budoia, in provincia di Pordenone, come riportato dal Messaggero . La donna ha denunciato l’incidente al supermercato, ai carabinieri e alle autorità sanitarie, ricevendo una proposta di sostituzione delle confezioni.

L’episodio



L’episodio è avvenuto domenica mattina, quando Maria Grazia Ragusa stava preparando il pranzo: ha tolto dal congelatore una busta di spinaci e una di erbette e le ha svuotate nella pentola dell'acqua bollente. Ha poi notato un oggetto scuro tra la verdura. Inizialmente, pensava si trattasse di un pezzo mal conservato. “Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spinaci più scuri o di un cubetto marcio o mal conservato, come talvolta succede di trovare”, ha raccontato. Tuttavia, una volta rimosso il cubetto, ha scoperto con orrore che si trattava della testa mozzata di un topo.

Avvertiti i carabinieri



Il giorno dopo è tornata nel supermercato dove aveva acquistato la confezione con la sgradevole sorpresa. “Abitualmente faccio la spesa sempre nella stessa catena, conosco bene la marca che vendono e che era identica per entrambe le buste svuotate nella pentola”, ha aggiunto. “Ho mostrato al responsabile del supermarket avianese le foto dell'animale e delle buste acquistate. È stato gentile: ha trascritto il numero del lotto e si è ripromesso di segnalare la cosa”. La donna ha poi contattato i Carabinieri, che l’hanno invitata ad esporre il caso all’autorità sanitaria. Il giorno dopo ha contattato la catena di supermercati. “Impresa non facile, perché la mail mi tornava sempre indietro e al telefono hanno risposto solo dopo un paio d'ore di tentativi fatti al numero verde. L’operatrice mi avverte che, ripresentandomi al supermercato dove ho acquistato le buste, avrei avuto diritto a riceverne altre due in sostituzione, precisando che non serviva presentare lo scontrino”.

