Ancora terremoti ai Campi Flegrei, nella notte scossa di magnitudo 3.1

Cronaca

Ore difficili per Pozzuoli e le aree circostanti, dove si stanno registrando diverse scosse sismiche. Alcune persone la scorsa notte hanno dormito in auto. 'Non potevamo restare a casa con la paura', raccontano. Il sindaco di Pozzuoli ha dichiarato che sono in aumento le persone che decidono di dormire al Palasport di Monteruscello. Stessa situazione anche a Bacoli, dove Comune e Protezione Civile hanno allestito la palestra come dormitorio