Pozzuoli, in centinaia sul lungomare dopo lo sciame sismico. FOTO

Ore difficili per Pozzuoli, dove si stanno registrando diverse scosse sismiche. “Questa notte abbiamo dormito in auto, non potevamo restare a casa con la paura. La viviamo noi adulti e dobbiamo anche stare vicini ai bambini e alle persone anziane”, ha raccontato uno degli abitanti. Il sindaco Manzoni ha dichiarato che sono in aumento le persone che decidono di dormire al Palasport di Monteruscello, allestito come punto per le famiglie che decidono di lasciare la loro abitazione