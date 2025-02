"Non abbiamo mai avuto l'impressione che Martina rischiasse di lasciarsi andare o che avesse intenzione di abbandonarsi, in maniera passiva, alla morte". Affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva, Martina ha intrapreso la ripida strada del suicidio assistito. Ha ottenuto la "luce verde" in Svizzera, ma attende ancora che sia il suo Paese a concederle questo diritto. La sua storia si può ascoltare nell'ultima puntata del podcast "Cose di oggi" di Sky tg24 a cura di Simonetta Poltronieri ed Emiliano Scalia