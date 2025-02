Cisl, Daniela Fumarola prende il posto di Luigi Sbarra

Pugliese, laurea in Scienze sociologiche alla Cattolica di Milano e una lunga esperienza nel sindacato, partita dalla federazione degli agricoli e arrivata alla sede nazionale di via Po. Daniela Fumarola, attuale segretaria generale aggiunta, passa alla guida della Cisl, la seconda donna al vertice del sindacato, raccogliendo il testimone da Luigi Sbarra ascolta articolo

Arriva la nomina di Daniela Fumarola, attuale segretaria generale aggiunta, per la successione alla guida della Cisl. L ‘elezione in occasione del consiglio generale del sindacato che ratifica le dimissioni di Luigi Sbarra, il quale lascia per raggiunti limiti di età, come previsto dallo statuto confederale. E’ la seconda donna a guidare la Cisl.

©Ansa

Chi è Daniela Fumarola Nata a Taranto nel 1966, Daniela Fumarola, laureata in Scienze Sociologiche alla Cattolica di Milano, ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 1987 nella Fisba, la Federazione Cisl degli operai agricoli, poi confluita nella Fai, sostenendo e promuovendo il lavoro dei braccianti nelle Leghe comunali. Nel 1993 è entrata nella segreteria della Fisba di Taranto e nel 2002 è stata eletta segretaria generale della Fai territoriale, assumendo anche per la federazione nazionale la responsabilità del coordinamento donne. Nel 2009 ha assunto la carica di segretaria generale della Cisl di Taranto, poi divenuta Taranto-Brindisi, restando in tale carica fino al 2015, quando è stata chiamata ai vertici regionali della Usr Cisl Puglia-Basilicata, dove è stata eletta nel 2016 segretaria generale.

©Ansa

Le sue battaglie Nel luglio 2020 l’ingresso a Roma nella segreteria confederale nazionale della Cisl con il ruolo di segretaria organizzativa. Dopo due anni, il 19 dicembre 2023, Fumarola è stata eletta all’unanimità segretaria generale aggiunta, conservando anche la delega del dipartimento organizzativo. Tra le battaglie più significative della sua carriera sindacale quella per l’emersione del lavoro irregolare e i patti territoriali in agricoltura, la riqualificazione ambientale dell’area dell’ex Ilva, la costruzione del Gasdotto Trans Adriatico, i patti territoriali in Puglia, Basilicata, per la città metropolitana di Bari e Taranto, le tante iniziative a favore del lavoro dei giovani, la formazione, la conciliazione lavoro-famiglia, la tutela della maternità e l’occupazione stabile, il sostegno ai pensionati ed alla non autosufficienza, l’accoglienza e l’inclusione dei lavoratori immigrati. Approfondimento Cisl, Meloni: “Inverno demografico ha implicazioni su tenuta sociale"