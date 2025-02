In coma dal 1992 dopo incidente nel trevigiano, muore dopo 33 anni

La donna, all'epoca 27enne, ebbe un grave incidente stradale e venne portata in ambulanza all'ospedale di Feltre (Belluno), e poi in elicottero all'ospedale di Treviso. Sua figlia di un anno e mezzo, a bordo della vettura, morì dopo 35 giorni dallo schianto, mentre la donna è rimasta in coma fino all'età di 60 anni