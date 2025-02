Blitz a Palermo, Procuratore de Lucia: "Cosa Nostra è viva e presente"

"Gli arresti di oggi servono per indebolire l'intera organizzazione mafiosa. È un momento complicato per la vita di Cosa nostra e noi cerchiamo di renderlo sempre più complicato attraverso una serie di interventi che servono a contrastare i clan ma anche a processare, con le prove, chi partecipa a Cosa nostra", ha aggiunto

"Le indagini che hanno portato agli arresti di oggi dimostrano che Cosa nostra è viva e presente e dialoga con canali comunicativi assolutamente nuovi, fa affari e cerca di ricostituire il suo esercito". Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia alla conferenza stampa in cui i magistrati e i carabinieri stanno illustrando i particolari del blitz antimafia che ha portato a 181 arresti. "L'operazione fa seguito ad altri interventi che confermano la vitalità della mafia, ma anche la capacità di reazione dello Stato che continua a lavorare pur nella carenza di uomini, in Procura mancano 13 sostituti e un aggiunto". De Lucia ha ringraziato la procuratrice aggiunta Marzia Sabella che ha coordinato l'inchiesta."Gli arresti di oggi servono per indebolire l'intera organizzazione mafiosa. È un momento complicato per la vita di Cosa nostra e noi cerchiamo di renderlo sempre più complicato attraverso una serie di interventi che servono a contrastare i clan ma anche a processare, con le prove, chi partecipa a Cosa nostra", ha aggiunto de Lucia. "Bisogna tenere distinte le due fasi. Porteremo a processo coloro i quali sono destinatari di una delle cinque ordinanze emesse oggi, insieme con due provvedimenti di fermo, ma intanto è importante essere riusciti a neutralizzare in un solo momento una parte importante di Cosa nostra", ha detto.