Brescia, neonata muore durante il parto: indagati dieci medici

Cronaca

I dati Istat relativi al 2023 mostrano come siano nati solo 379.890 bambini, in calo del 3,4% rispetto all’anno precedente. Il numero di figli per donna è di 1,2, un valore che colloca l’Italia tra i Paesi peggiori del mondo: anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24, andata in onda il 21 ottobre 2024