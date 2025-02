Alessandria, aggredisce passanti con crocifisso: fermato

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha continuato a inveire contro i passanti e a imprecare nei confronti dei militari. Fermato dagli uomini dell'Arma è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso

Momenti di paura questa mattina ad Alessandria, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha aggredito i passanti con un grosso crocifisso e ha danneggiato auto in sosta e in transito colpendole anche con violenti calci sulla carrozzeria. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha continuato a inveire contro i passanti e a imprecare nei confronti dei militari. Fermato dagli uomini dell'Arma è stato condotto in caserma dove sono in corso gli accertamenti e le attività di polizia giudiziaria.