Terremoto nel Messinese, forte scossa di magnitudo tra 4.8

Forte terremoto registrato in Sicilia alle 16.19. Il sisma è avvenuto in mare, nelle acque delle isole Eolie, con una magnitudo di 4.8. Lo riferisce l'Ingv, secondo cui la profondità è stata di 17 chilometri. L'epicentro è stato tra le isole di Alicudi e Filicudi, dove la scossa è stata avvertita distintamente e le persone sono uscite per strada. Il sisma è stato percepito anche dalla popolazione di Messina, di Palermo e in alcune zone di Reggio Calabria. Numerosi i post pubblicati sui social dei cittadini delle zone interessate.

Sciame sismico, ma non si segnalano danni

L'Ingv ha poi registrato altre tre scosse sempre nella stessa zona di mare. La prima alle 16.40 di magnitudo 2.7. Questa volta a una profondità di 7 km. La seconda di magnitudo 2.5 alle 16.42 a una profondità di 4 km. La terza alle 16:48 con una magnitudo di 2.9 a una profondità di 7 chilometri. Anche in questo caso l'epicentro è stato fra la costa siciliana e le isole di Filicudi e Alicudi. Al momento non sono stati segnalati danni e alle centrali operative e ai vigili del fuoco di Messina non sono arrivate finora segnalazioni ichieste di soccorso. "Abbiamo percepito la scossa ma non in maniera eccessiva. Io ero in macchina e non l'ho avvertita ma chi stava a terra l'ha sentita più forte. Grazie a Dio non ci sono stati danni, fino a questo momento. Stiamo facendo una ricognizione", ha detto il sindaco di Filiudi Riccardo Gullo, dopo la scossa di terremoto alle 16.19.