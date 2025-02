Santorini, il terremoto del 1956 e lo tsunami nel Mar Egeo. La storia

Dopo la recente attività sismica nell'isola di Santorini, il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp), Efthimios Lekka, non ha escluso l'arrivo di un sisma di magnitudo superiore a 5 sulla scala Richter. Tuttavia, ha insistito, c'è "una bassa probabilità di un sisma di magnitudo 5,5" e "in nessun caso" si verificherebbe un terremoto di magnitudo superiore a 6. Nel frattempo, però, tutte le scuole (che secondo il comune conta 15.500 residenti permanenti) sono rimaste chiuse. I terremoti hanno colpito anche altre isole, come Amorgos